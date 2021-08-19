В'язні з СІЗО дурили користувачів сайтів та вкрали 18 мільйонів гривень

20-річний хлопець, який перебуває у СІЗО під вартою, організував шахрайську схему. Він з соратниками використовував підроблені сторінки доставок торгівельної онлайн-платформи.

В'язні у СІЗО отримували реквізити банківських карток користувачів. Надалі гроші просто крали, знаючи необхідні дані.

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В'язні з СІЗО обкрадали людей онлайн

Організував схему 20-річний чоловік, який перебуває під вартою у слідчому ізоляторі. До "бізнесу" фігурант залучив своїх співкамерників. Більшість з учасників банди займалася пошуком потенційних потерпілих.

Фігуранти реєструвалися на торговельному онлайн-майданчику. Для проведення платежу або для продажу товару зловмисники кидали користувачам посилання на фішингову сторінку заповнення реквізитів банківської карти.



Організатору банди лише 20 років

Інші члени групи за допомогою різноманітних платіжних систем оформлювали перекази грошей з банківських карток потерпілих на підконтрольні рахунки. За оперативними даними, сума збитків за такою схемою сягає 18 мільйонів гривень.

Діяла банда і на іноземних інтернет-майданчиків. Серед ошуканих – громадяни Іспанії, Португалії, Сінгапуру, Австралії та інших країн.

Працівники поліції провели обшуки у слідчому ізоляторі та в оселях фігурантів. Вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Обшуки у СІЗО, звідки в'язні видурювали гроші у користувачів сайтів: оперативне відео

Учасників угруповання затримали. Наразі 9 фігурантам оголосили про підозру:

за статтею 255 – створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній,

частиною 3 статті 190 – шахрайство.

Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Жителька Кривого Рогу організувала шахрайську схему з оформлення онлайн-кредитів і набрала боргів на 300 тисяч гривень. Жінка незаконно отримувала доступи до фінансового мобільного номера, електронних скриньок та акаунтів у соцмережах. Там вона шукала потрібну їй інформацію для кредитів.