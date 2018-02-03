В’язні колонії на Хмельниччині оголосили голодування

У Замковій колонії в Ізяславі на Хмельниччині тривають протести ув’язнених, які розпочалися ще 22 січня 2018 року, й тривають донині, оскільки вимоги учасників протесту досі не виконано у повному обсязі.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазаначається, що частина протестувальників голодує. А інша частина вдалася до нанесання тілесних ушкоджень собі. Міністерство юстиції України, якому підпорядковується установа, стверджує, що розпочала там службову перевірку.

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Повідомляється, що 31 січня суд виніс рішення про примусове годування чотирьох в’язнів. Прес-секретар заступника міністра Дениса Чернишова Юрій Маслак підтвердив, що за фактом голодування триває службове розслідування, а чотирьом протестувальникам суд постановив проводити примусове годування.