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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      В'язні можуть шити маски: в ОП обговорили загрозу COVID-19 у в'язницях та СІЗО

      -
      ДКВС та ОП говорили про готовність до протидії поширенню коронавірусу / Офіс Президента

      Установи системи відбування покарання і слідчих ізоляторів України в умовах поширення коронавірусу потребують особливої уваги. З цього приводу 8 квітня відбулася нарада в Офісі Президента.

      Про результати наради написали у пресслужбі Офісу Президента. Зокрема, заступник голови ОП Андрій Смирнов наголосив, що в установах ДКВС немає належного медичного сервісу, а тому в умовах пандемії вони потребують особливої уваги.

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      Смирнов вважає, що одним із ключових завдань Міністерства юстиції в умовах поширення коронавірусу є запобігання катастрофі в установах відбування покарання і слідчих ізоляторах.

      Чи забезпечені установи ДКВС засобами індивідуального захисту

      Працівники та утримувані особи в установах ДКВС позбавлені належного медичного забезпечення, про що говорили на нараді в ОП. Зокрема, мовиться і про засоби індивідуального захисту та дезінфекції, необхідні в умовах пандемії COVID-19. 

      Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова нагадала, що персонал установ кримінально-виконавчої служби погано проінформований щодо правил дезінфекції приміщень і санітарно-епідеміологічних вимог в умовах поширення коронавірусу.

      Заступник голови ОП Смирнов наголосив, що ДКВС може захистити своїх співробітників власними силами: наприклад, на швейному виробництві в установах відбування покарання можна випускати медичні маски.

      Звісно, вони повинні пройти процедуру сертифікації. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що цю процедуру можна організувати оперативно.

      Як зменшити кількість утримуваних осіб

      • Судова система мала б враховувати під час обрання запобіжних заходів ситуацію з поширенням коронавірусу, вважає Смирнов.
      • Міністр юстиції Малюська додав, що в Раду внесено законопроєкт, яким пропонується обмежити підстави для тримання під вартою і розширити можливості для відстрочки вироку.
      • Також варто розглянути питання ​​амністії громадян, які відбувають покарання за злочини невеликої тяжкості.

      Що таке ДКВС? Це Державна кримінально-виконавча служба – вона здійснює державну політику у сфері виконання кримінальних покарань.

      ДКВС відповідає не лише за утримування, а й з навчання утримуваних осіб, за їхнє здоров'я, за організацію їхньої роботи тощо.

      Відомо, що станом на 2010 рік у системі було 184 установ, у яких утримували 148 тисяч людей. Працівників служби при цьому було приблизно 48 тисяч.

      Однак у 2019 році міністр юстиції Малюська визнав, що "немає жодних достовірних даних, скільки ув’язнених перебуває на території України", і при цьому озвучив цифру у приблизно 50 тисяч. 

      Важливо! В Україні підтвердили вже 1668 випадків інфікування коронавірусом, 52 людей померли, 35 – одужали. Країна перебуватиме на карантині щонайменше до 24 квітня.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Офіс Президента Людмила Денісова Віктор Ляшко Міністерство юстиції Денис Малюська Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Новини України
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