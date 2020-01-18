15:30
18 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дружина Мішустіна – мільйонер. Російське ТБ під загрозою
      Вєсті Кремля
      21:39, 17 січня
      Вєсті.UA: Аваков топить Гончарука. "Полуничка" для Киви
      Вєсті.UA
      19:42, 17 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      В’язні СІЗО в Києві сплять по черзі і завішують вибиті вікна ковдрами: жахливі фото

      2816 Читать новость на русском
      Фото з Київського СІЗО / Колаж 24 каналу

      Низку великих порушень у Київському слідчому ізоляторі виявила Моніторингова група Секретаріату уповноваженого Ради з прав людини. Більшість камер не обладнані освітленням, вікна надмірно заґратовані, стіни в деяких камерах вологі і покриті грибком.

      Камери в Київському СІЗО також не обладнані бачками з питною кип'яченою водою і припливно-витяжною вентиляцією, повідомили в Офісі омбудсмена. Це з’ясували під час повторної перевірки – після того, як такі ж жахливі порушення в цьому ж СІЗО виявили в жовтні 2019 року.

      Читайте також: В Україні можуть з'явитися платні СІЗО-"готелі", – Малюська

      Стан камер

      Через відсутність вентиляції і куріння в камерах в'язні не мають можливості дихати свіжим повітрям. Більшість камер потребують ремонту.

      У частині камер відсутні шибки у вікнах і не працює система опалення. Тож ув'язненим доводилося закривати вікна ковдрами і спати у верхньому одязі. Проте на вимогу моніторингової групи працівники установи вирішили це питання.

      Не всі ув'язнені мають власне спальне місце. Тож вони були змушені спати по черзі або – на підлозі.

      Київське СІЗО камери умови тримання фото
      Камера Київського СІЗО, де не всі утримувані мають власне спальне місце / Фото Офісу омбудсмена

      При цьому в новому корпусі СІЗО виявили камери у зразковому стані, які ніяк не використовуються.

      камери СІЗО Київ фото
      Зразкова камера Київського СІЗО, в якій нікого не утримують / Фото Офісу омбудсмена

      Киїхвське СІЗО фото камери
      Вбиральня Київського СІЗО, в яку в'язнів не впускають / Фото Офісу омбудсмена

      Майно в’язнів

      Родичі ув'язнених розповіли, що в СІЗО досі не вирішили питання із забезпеченням речами. Попри те, що взятим під варту повинні безкоштовно видавати постільні речі та інші види матеріально-побутового забезпечення, в СІЗО продовжують "рекомендувати" родичам арештантів передавати в установу власні подушки, ковдри і простирадла. При цьому на складі зберігається достатня кількість необхідного майна, яке просто не видають.

      Медична допомога

      В СІЗО порушувалися права ув'язнених на охорону здоров'я і медичну допомогу. Новоприбулі в ізолятор не проходили санітарну обробку, тож медпрацівники не контролювали стан їхнього здоров'я під час перебування в установі.

      Крім того, ув'язнені, які прибувають з різних областей для розгляду їхніх справ у судах Києва та проведення судово-психіатричної експертизи, утримуються в Київському СІЗО без первинного медогляду.

      У рентгенологічному кабінеті стіни покриті цвіллю, немає води, каналізація практично не працює. Устаткування в кабінеті застаріле, рентгенологічний та флюорографічний апарати не працюють, тож обстежити ув’язнених неможливо.

      Під час перевірки в СІЗО виявили 20 ув'язнених, які контактували з хворими на туберкульоз і яких довго не обстежували. Це свідчить про неналежне надання меддопомоги і недотримання вимог інфекційного контролю за туберкульозом.

      Читайте також: 100 літрів горілки, бурштин та ключі від камер: у Кропивницькому СІЗО знайшли схованку

      Київське СІЗО фото камери умови тримання рентгенкабінет
      Умови Київського СІЗО / Фото Офісу омбудсмена

      Конфлікти

      Внаслідок постійного порушення в установі вимог роздільного утримання, серед ув'язнених спалахують конфлікти, які можуть призвести до тяжких наслідків, наприклад, масових заворушень.

      Звіт про результати моніторингового візиту скерують у Міністерство юстиції України та Офіс генпрокурора.

      Дивіться фото з Київського СІЗО:

       

      Одна дивилася на смерть іншої: нові деталі жорстокого вбивства дівчат у новорічну ніч у Києві
      сьогодні
      5963
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини Києва СІЗО В'язниця
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Украина захватила Россию
      Слава Тарощіна 1592
      сьогодні , 10:06 Затоплення ТРЦ Ocean Plaza: хто, скільки і кому заплатить – пояснює юрист
      Ірина Поліщук 1867
      17 січня , 14:00 Перша допомога при укусах комах
      435
      17 січня , 16:11 Папір та чорнила для принтерів – найважливіші параметри для вибору
      6556
      сьогодні , 08:40 Как связаны зарплаты депутатов и будущее Украины
      Павло Казарін 387
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук