В’язні СІЗО в Києві сплять по черзі і завішують вибиті вікна ковдрами: жахливі фото

Низку великих порушень у Київському слідчому ізоляторі виявила Моніторингова група Секретаріату уповноваженого Ради з прав людини. Більшість камер не обладнані освітленням, вікна надмірно заґратовані, стіни в деяких камерах вологі і покриті грибком.

Камери в Київському СІЗО також не обладнані бачками з питною кип'яченою водою і припливно-витяжною вентиляцією, повідомили в Офісі омбудсмена. Це з’ясували під час повторної перевірки – після того, як такі ж жахливі порушення в цьому ж СІЗО виявили в жовтні 2019 року.

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Стан камер

Через відсутність вентиляції і куріння в камерах в'язні не мають можливості дихати свіжим повітрям. Більшість камер потребують ремонту.

У частині камер відсутні шибки у вікнах і не працює система опалення. Тож ув'язненим доводилося закривати вікна ковдрами і спати у верхньому одязі. Проте на вимогу моніторингової групи працівники установи вирішили це питання.

Не всі ув'язнені мають власне спальне місце. Тож вони були змушені спати по черзі або – на підлозі.



Камера Київського СІЗО, де не всі утримувані мають власне спальне місце / Фото Офісу омбудсмена

При цьому в новому корпусі СІЗО виявили камери у зразковому стані, які ніяк не використовуються.



Зразкова камера Київського СІЗО, в якій нікого не утримують / Фото Офісу омбудсмена



Вбиральня Київського СІЗО, в яку в'язнів не впускають / Фото Офісу омбудсмена

Майно в’язнів

Родичі ув'язнених розповіли, що в СІЗО досі не вирішили питання із забезпеченням речами. Попри те, що взятим під варту повинні безкоштовно видавати постільні речі та інші види матеріально-побутового забезпечення, в СІЗО продовжують "рекомендувати" родичам арештантів передавати в установу власні подушки, ковдри і простирадла. При цьому на складі зберігається достатня кількість необхідного майна, яке просто не видають.

Медична допомога

В СІЗО порушувалися права ув'язнених на охорону здоров'я і медичну допомогу. Новоприбулі в ізолятор не проходили санітарну обробку, тож медпрацівники не контролювали стан їхнього здоров'я під час перебування в установі.

Крім того, ув'язнені, які прибувають з різних областей для розгляду їхніх справ у судах Києва та проведення судово-психіатричної експертизи, утримуються в Київському СІЗО без первинного медогляду.

У рентгенологічному кабінеті стіни покриті цвіллю, немає води, каналізація практично не працює. Устаткування в кабінеті застаріле, рентгенологічний та флюорографічний апарати не працюють, тож обстежити ув’язнених неможливо.

Під час перевірки в СІЗО виявили 20 ув'язнених, які контактували з хворими на туберкульоз і яких довго не обстежували. Це свідчить про неналежне надання меддопомоги і недотримання вимог інфекційного контролю за туберкульозом.

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Умови Київського СІЗО / Фото Офісу омбудсмена

Конфлікти

Внаслідок постійного порушення в установі вимог роздільного утримання, серед ув'язнених спалахують конфлікти, які можуть призвести до тяжких наслідків, наприклад, масових заворушень.

Звіт про результати моніторингового візиту скерують у Міністерство юстиції України та Офіс генпрокурора.

Дивіться фото з Київського СІЗО: