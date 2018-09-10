В'язня Кремля Сущенка навідає український консул

Українського політв'язня Романа Сущенка в понеділок, 10 вересня, відвідає Радник з консульських питань в Посольстві України в Москві Альберт Черніюк.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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Сьогодні в другій половині дня Романа Сущенка відвідує український консул Альберт Черніюк. Я піду в СІЗО до Романа Володимировича у вівторок,

– заявив виданню громадський захисник журналіста Марк Фейгін.

Сущенко перебуває у СІЗО "Лефортово" у Москві. Альберт Черніюк виконує функції радника з консульських питань у Посольстві України в Москві з літа цього року.

Раніше Сущенко надіслав своїй доньці малюнок з в'язниці.

За що в Росії засудили Романа Сущенка?Журналіста Національного інформаційного агентства "Укрінформ" Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня 2016 року. Російська сторона заявила, що Сущенко – полковник і кадровий співробітник Головного управління розвідки Міноборони України. Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму. Його визнали винним у шпигунстві. Слухання відбувалися в закритому режимі, оскільки справа маркована грифом "цілком таємно".