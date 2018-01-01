Вєрка Сердючка на Новий Рік розважала гостей у Росії: з'явилось фото та відео

Відомий український шоумен та співак, суддя шоу "Х-Фактор" Андрій Данилко (в образі Вєрки Сердючки) в новорічну ніч виступав для росіян під Москвою.

Відповідне відео і фото опублікував в своєму Instagram відомий російський ведучий і актор В'ячеслав Манучаров.

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Судячи з усього, Вєрка Сердючка разом з "мамою" Інною Білоконь виступила в новорічну ніч в одному з найпопулярніших закладів Московської області, про що свідчить геотег під відео та фото.

На самій світлині, де Манучаров позує у вбранні Діда Мороза, а відома гумористка Катерина Варнава в образі Снігуроньки, можна побачити Вєрку Сердючку з мамою.

Загалом, фото набрало майже 4 тисячі лайків, а відео майже 12 тисяч переглядів. Коментатори не здивувалися тому факту, що український артист і суддя популярного талант-шоу провів новорічну ніч в Росії, розважаючи росіян.

Проте, деякі користувачі звернули увагу на той факт, що Данилко різко погладшав.

"Вєрка вагітна походу", "Ось це Дольче Габбана", "Сердючка розжиріла", – пишуть користувачі соцмережі.

#аяидутакаявсявдольчегаббана ️ Публикация от Вячеслав Манучаров (@manucharov) Дек 31, 2017 at 4:57 PST

С Новым годом ️ Публикация от Вячеслав Манучаров (@manucharov) Дек 31, 2017 at 2:54 PST

Зазначимо, шоумен Андрій Данилко ніколи не приховував, що продовжує виступати в Росії з початку агресії РФ. За його словами, у Росії найчастіше він виступає на корпоративах, на яких переважно гуляють самі ж українці.