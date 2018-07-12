Вєрка Сердючка спростувала чутки про закінчення кар'єри

Вєрка Сердючка називає поширену у ЗМІ інформацію про закінчення кар'єри перебільшеними чутками.

12 липня з'явилась інформація про те, що популярний сценічний проект Андрія Данилка Вєрка Сердючка готується до прощального турне Україною.

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Згодом в Instagram Сердючки з'явився допис, який вона спростувала цю інформацію.

Виконавець запевнив, що чутки про закінчення його кар'єри сильно перебільшені.

Хочемо спростувати поширену інформацію про те, що концерт VERKA SERDUCHKA & Band в Одесі 13 липня 2018 стане останнім в кар'єрі. Перефразовуючи класика, скажемо, що чутки про закінчення кар'єри VERKA SERDUCHKA СИЛЬНО перебільшені.

Артист тільки повернувся з відпустки і перебуває у відмінній формі,

– йдеться у повідомленні.