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Вєрка Сердючка виступила на російському фестивалі "Нова хвиля": відеофакт

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Вєрка Сердючка виступила в Сочі
Вєрка Сердючка виступила в Сочі / Фото із соцмереж

Український співак Андрій Данилко, який виступає під сценічним ім'ям Вєрка Сердючка, поїхав до Сочі. Там артист виступив на зірковій вечірці фестивалю "Нова хвиля".

4 вересня Вєрка Сердючка стала спеціально запрошеним гостем на щорічному фестивалі "Нова хвиля". У 2018 році захід проводять у Сочі. Та на сцену музичної події артист не вийшов, зате відіграв міні-концерт на зірковій вечірці після шоу.

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На кадрах, опублікованих співаком Сергієм Лазаревим, видно, що під запальні пісні Вєрки Сердючки танцюють російські артисти та Ані Лорак. Дотримуючись дрес-коду, всі знаменитості були вбрані в білий одяг. Водночас Андрій Данилко прийшов на вечірку в національному українському вбранні. 

"Сьогодні пройшов концерт відкриття "Нової хвилі" 2018. А слідом відгриміло аfterparty відкриття. White party. Dress code: білі костюми. Було дуже красиво і весело. Спеціальний гість – Вєрка Сердючка. Ми всі дуже давно не бачили Андрія Данилка і він, звичайно, запалив. Нас з Кароліною Вєрка Сердючка і її мама витягли на сцену і ми відірвалися на повну. Прошу зауважити, що ми абсолютно тверезі. Ми просто дуже раді були бачити свого друга Андрія Данилка і всіляко його підтримували. Вєрко, з поверненням", – написав Сергій Лазарев. 

 

Окрім цього, на відкритті "Нової хвилі" був присутній Філіп Кіркоров. Артист оголосив тост за Андрія Данилка та, за інформацією ЗМІ, у дуеті заспівав одну зі своїх пісень. 

 

Теги: Новини Росії LifeStyle Музика Російські гастролери
Джерело: 24 Канал
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