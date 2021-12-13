Вєсті Кремля: Путін підпрацьовував таксистом у 1990-х роках

Володимир Путін заявив, що підпрацьовував приватним таксистом. Російський президент у 1990-х роках розвозив людей на "Волзі".

Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 13 грудня – читайте далі.

Зверніть увагу Путін, який був 20 років тому – це зовсім інший Путін, – експосол США в Росії Макфол

Сокуров – новий ворог Путіна

Режисер Олександр Сокуров роками сперечається із російським президентом. Володимир Путін знайшов спосіб, як боротися із колишній другом.

Чергова заява Захарової

Речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова виступила із заявою, що країни Заходу нібито перекидають в Україну "бойовиків під виглядом інструкторів".

Зверніть увагу Кажуть, що ми молодці, що не йдемо на провокації, – Зеленський про ситуацію з кораблем "Донбас"

Мізуліна сказала, в чому завинив Моргенштерн

"Ліга безпечного інтернету" попросила генеральну прокуратуру перевірити творчість репера Моргенштерна. За словами Катерини Мізуліної, співак, мовляв, бере гроші в американців.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 13 грудня: дивіться відео