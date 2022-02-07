Вєсті Кремля: Путін став наступником наркобарона Ескобара

У Лівії працівники правоохоронних органів затримали наркоторговців з великою партією гашишу. Вони були запаковані у плівку із зображенням Володимира Путіна та Пабла Ескобара.

Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 7 лютого – дізнавайтесь у програмі.

До теми Знак якості: у Лівії затримали партію гашишу з зображенням Путіна, – ЗМІ

Лукашенко хоче стати полковником

Олександр Лукашенко нагадав про обіцянку Володимира Путіна надати йому звання полковника. Самопроголошений президент Білорусі хоче, щоб глава Кремля відкрито зробив його полковником російської армії.

Боротьба за символ Новосибірську

Новосибірськ обрали новорічною столицею. Тамтешні зоопарки з цього приводу вирішили обрати талісман міста із тваринами, які там мешкають. Однак боротьба за символ закінчилася війною у соціальних мережах.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 7 лютого: дивіться відео