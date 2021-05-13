Вєсті Кремля. Слівки: Лідер Rammstein замінить Жириновського

Из-за последних скандалов Владимира Жириновского, президенту России могут понадобится новые политики, как вариант – лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, который известный "любовью" к России. Сам же Жириновский сможет заменить Линдеманна.

Чем еще запомнилась неделя в России – в программе.

К теме Вести Кремля. Сливки: Монсон остался без квартиры

Лукашенко решил напугать Европу

Олександр Лукашенко заявил, мол, если в Европе хотят проблем в связи з санкциями против Беларуси – они их получат. Лукашенко сам рассказал о том, чем собирается пугать ЕС.

С Дурова "посмеялись" подписчики

Основатель российской соцсети ВКонтакте Павел Дуров опубликовал новое фото в инстаграме. После этого он стал главным мемом для своих подписчиков.

Россия снова взялась за "иноагентов"

Журналиста Дениса Камалягина власти России призгали иноагентом. Вскоре оказалось, что он перечислил деньги чиновникам и политикам, их теперь должны признать лицами, аффилированными с иностранным агентом.

Актуально Победобесие с огоньком: в России на репетиции парада к 9 мая загорелся танк

Россияне не смогут собирать грибы, как раньше

В России вводять запрет на экспорт гречки до конца лета. Также россиянам ужесточили правила сбора грибов и березового сока, правил касательно этого стало больше.

Странное предложение от "Газпрома"

"Газпром» с конца марта 2021 года решил в 9 раз дешевле мировых цен поставлять газ в Китай. Вскоре Владимир Путин поручил создать план газификации домов. После его послания "Газпром" пообещал бесплатно провести газ в неболишие частные дома, однако условия не совсем понятные.

Больше выпусков программы "Вести Кремля" – по ссылке

Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 9 мая 2021: