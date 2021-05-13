Вєсти Кремля. Слівки: Монсон залишився без квартири

Колишній боєць ММА Джефф Монсон, а нині депутат від "Єдиної Росії" в Красногорську потрапив до лав ошуканих пайовиків апартаментного комплексу в Сочі. Тепер щоб зібрати на нову квартиру Монсону треба або працювати таксистом, або "просити допомоги" у влади.

Чем запомнилась неделя в России – в программе.

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Путин встретил Пасху без Шойгу

У Владимира Путина появился новый фаворит, теперь его сопровождает глава Минобороны России Сергей Шойгу. Однако Пасху они все же проводили отдельно. Также со 2 по 6 мая на территории храмового комплекса прошел фестиваль авторских художественных яиц с разными сюжетами. К выставке мог присоединится и Владимир Путин, но свое художественное яйцо он уже подарил Эрмитажу.

В Баларуси заявили о "живой" вакцине

В Беларуси создали собственную вакцину от коронавируса. Однако с названием не определились, пока белорусские разработчики называют ее "живой".

"Цезура" от Юрия Дудя

Блогер Иван Рудской заявил, что российский журналист Юрий Дудь вырезал с интервью с ним высказывания касательно Украины. Вскоре Дудь опубликовал вырезанную часть.

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РПЦ решила помочь школьникам

Помочь российский школьникам решила Русская православная церковь. В Краснодаре священник окропил школьников святой водой, чтобы благословить их на сдачу экзаменов.

Астролога будут судить из-за чая

В Ижевске астролога будут судить за организацию праздника в честь бога Шивы. Однако люди всего лишь собрались выпить чай и попеть песни.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 9 мая 2021: