Чем запомнилась неделя в России – читайте в программе.

К теме Вести Кремля. Сливки: "Роскосмосу" не понравилась речь Илона Маска

Минск заявил об "угрозах" со стороны США

Минск заподозрил США в отработке авиаударов по Беларуси. Александр Лукашенко будто скопировал поведение Владимира Путина, который неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты хотят ослабить Россию.

Новый-старый проет "Роскосмоса"

В "Роскосмосе" заявили о запуске проекта "Кнопка жизни", устройство должно помочь в поиске пропавших людей. Однако практически такую же инициативу до них разработали еще в 2016 году.

Шойгу представил "музей сторонников Сатаны"

Глава Минобороны России Сергей Шойгу показал Владимиру Путину, как будет выглядеть главный музей вооруженных сил в парке "Патриот". Однако некоторые россияне отметили, что на самом деле комплекс напоминает символ сторонников Сатаны.

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Россияне рассылали дипломатам ртуть

В Краснодаре рассылали иностранным дипломатам ртуть в приглашениях на мероприятие "Подари частину земли Крыма". Они были написаны на поддельных бланках за подписью депутата Госдумы.

Дагестанцев возмутил танец

В сети опубликовали видео, на котором ученики в образах балерин исполнили шуточный танец из "Лебединого озера". Юмор не оценила общественность Дагестана.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 29 мая: смотрите видео