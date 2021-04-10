Вєсті Кремля. Слівкі: Росіяни хочуть випікати хліб в космосі

На Міжнародній космічній станції будуть випікати хліб. Російські вчені вирішили розробити нову оранжерею для МКС, на якій планую вирощувати зерно.

Чем запомнилась неделя в России – узнайте в программе "Вести Кремля. Сливки".

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Пропагандисты пришли к Навальному в тюрьму

У Навального резко ухудшилось состояние здоровья. В то же время пропагандисты Кремля решили поехать к оппозиционеру в колонию с инспекцией и начала заявлять, мол, условия в тюрьме великолепные.

Главу Еврокомиссии "унизили"

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "унизили" на переговорах. Ей не нашалось места рядом с президентом Турции и пришлось сидеть на диване.

Соловьев захотел ядерного удара

Пропагандист Владимир Соловьев в эфире своей передачи захотел ядерного удара, он призвал пугать им Запад. Однако такое поведение является нормальным для всей свиты Кремля.

Актуально Президенту Еврокомиссии не нашлось стула на встрече в Турции: видео

Дудя подозревают в "защите" наркотиков

Активисты "Лиги безопасного интернета" в России обнаружили пропаганду наркотиков в дном из интервью журналиста Юрия Дудя. Они настаивают на проверке материалов блогера.

Путина считают красивым

Владимира Путина назвали самым привлекательным мужчиной. На втором месте расположился актер Дмитрий Нагиев.

Полный выпуск "Вести Кремля. Сливки" за 10 апреля: смотрите видео