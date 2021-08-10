Вєсті.UA: Медведчука дуже дивно привітали з днем народження

Оксана Марченко привітала свого чоловіка Віктора Медведчука з днем народження. Однак у словах вона зашифрувала "бісівщину".

Які ще курйозні події відбулись в Україні впродовж 10 серпня – читайте далі.

Цікаво Вєсті.UA: Лукашенко збирається в українські президенти

Чаус міг би вибороти медаль для України

Екссуддя Микола Чаус під час судового засідання заявив, що втік від своїх викрадачів, які начебто хотіли його вбити. Їм не вдалося це реалізувати, бо він пройшов 50 кілометрів пішки, а потім добровільно з'явився до Служби безпеки України.

Добкін та українська мова

Михайло Добкін заявив, що як тільки він стане мером Харкова, у місті говоритимуть українською мовою. Однак "правильною", а не тією, яку пропонує новий правопис.

Арахамія запалює

Давид Арахамія виступив перед молодіжним крилом "Слуги народу", зігравши кілька сетів за діджейським пультом. Після завершення політичної кар'єри він зможе навіть гастролювати.

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.

Випуск програми "Вєсті.UA" за 10 серпня 2021 року: дивіться відео