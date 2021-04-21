Вєсті.UA: Ню-модель може зайнятись реформами в Україні

У 2019 році ню-модель Анна Мінюкова (Ася Міковіч) уклала парі з мером Дніпра Борисом Філатовим. Вона пообіцяла роздягнутись і сфотографуватись на Новому мосту, якщо ремонт закінчать в обіцяний термін

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на середу, 21 квітня – читайте далі.

До теми На офіційній зустрічі з Зеленським була ню-модель Мікович: вона оголялась після парі з Філатовим

Дубінський подарував собі автомобіль

Днями екснардепу від "Слуги народу" Олександру Дубінському виповнилось 40 років. Політик привітав себе зі святом і подарував собі ще один автомобіль до свого автопарку.

Тищенко провів вечірку під час карантину

Народний депутат Микола Тищенко організував вечірку під час карантину на столичному Подолі. Нардеп відповів на критику у свій бік, зазначивши, що святкування чого-небудь в готельних номерах – зовсім не заборонено.

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Компромат на секретаря РНБО

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов став новим супергероєм. Водночас екснардеп Олександр Онищенко заявив, що Данілов раніше торгував підробленими вовками у мінізоопарку.

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