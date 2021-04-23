Центральна виборча комісія офіційно визнала Василя Вірастюка переможцем на довиборах в Івано-Франківській області. Однак у "Слузі народу" є особливі завдання для депутата.

Які ще курйозні події відбулись в Україні впродовж 23 квітня – читайте далі.

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Повчання від Лукашенка

Олександр Лукашенко вирішив поділитись своєю думкою щодо діяльності Володимира Зеленського. Білоруський політик вважає, що українському президенту "слід навчитись поводитись дипломатично".

Неточності у декларації

Журналісти оприлюднили інформацію про двоповерховий маєток в Іспанії, яким володіє співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов і його дружина. Втім, у декларації народного обранця про закордонну віллу не було жодної згадки.

Загострення у проросійських сил

Раз на рік у проросійських сил в Україні починається особливе "загострення" перед 9 травня. Зокрема, на Харківщині СБУ затримала автобуси з тітушками, яких задля провокацій замовила одна з проросійських політичних сил. Однак нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива представив їх "семінаристами".

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 23 квітня 2021 року: дивіться відео