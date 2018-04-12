Вєсті Кремля. Алкогольна допомога в Сирію. Наскільки "магучий язик" Росії
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 12.04 – кремлівським полководцям залишається тільки стимулювати російських солдатів – закинути в Сирію і на американці есмінці потрібний вантаж. З часів СРСР нічого не змінилося – росіяни і далі, крім рідного "магучего язика", нічого не знають. А якщо і знають, то все намагаються перекласти так, як їм треба.
Також у випуску:
Росіянам ближче флакон, ніж Falcon.
Організація із заборони хімічної зброї знищила 95% хімзброї у світі за одну перевірку.
Яким реченням Рогозін поклав Трампа на лопатки.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі