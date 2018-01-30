Вєсті Кремля. "Подвиги" Путіна врятують бюджет. Самотній ВВП

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 30.01 – міст-довгобуд через Керченську протоку роками приносить чимало клопотів бюджету. Проблем тепер не буде завдяки одній бабусі з Вологодської області, яка повторила "подвиг" Володимира Путіна. Скоро ВВП може залишитися один, як перст, на всьому світі: без Пєскова, Медведєва і навіть Тіматі. А все через список, тільки не Шиндлера, а Путіна.

Також у випуску: Путін образився на США. Володимир Мединський знайшов у "Смерті Сталіна" український слід.