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Вєсті Кремля. "Подвиги" Путіна врятують бюджет. Самотній ВВП

Вєсті Кремля 22:33, 30 січня 383 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 30.01 – міст-довгобуд через Керченську протоку роками приносить чимало клопотів бюджету. Проблем тепер не буде завдяки одній бабусі з Вологодської області, яка повторила "подвиг" Володимира Путіна. Скоро ВВП може залишитися один, як перст, на всьому світі: без Пєскова, Медведєва і навіть Тіматі. А все через список, тільки не Шиндлера, а Путіна.

Також у випуску:

Путін образився на США.

Володимир Мединський знайшов у "Смерті Сталіна" український слід.

Теги: Новини США Новини Росії Володимир Путін Вєсті Кремля
Джерело: 24 Канал
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