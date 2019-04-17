Вєсті Кремля: Балерина Волочкова захистила Путіна. Дивний російський робот
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 17 квітня – у Росії вирішили відродити традиції XVI століття – балерина Анастасія Волочкова викликала на "шпагатну дуель" Олексія Навального через Путіна. Популярному Юрію Дудю всього лише 32, але схоже він уже у минулому, бо російське ТВ доросло до штучного інтелекту.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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