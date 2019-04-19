23:37
19 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чому росіян лякають українські бюстгалтери. Вбивчий реп в РФ
      Вєсті Кремля
      23:23, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Чим Яценюк схожий на китайського імператора. Де Добкін черпає натхнення
      Вєсті.UA
      22:07, сьогодні
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як раніше на іподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 квітня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вєсті Кремля: Чому росіян лякають українські бюстгалтери. Вбивчий реп в РФ

      Вєсті Кремля 62 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 19 квітня – складно було розгадати причину заборони українських бюстгалтерів у РФ. Тут або руских баб не хочуть розбещувати, бо їм ще коней на скаку зупиняти, або знову ж таки питання безпеки. Реп на Росії – це небезпека. Є підозри, що єдинороска-пенсіонерка Гільда Ботт дебати зі своїми конкурентами тепер перетворить на реп-батли.

      Також у випуску:

      АЗ медернізував буханку.

      Російські пенсіонери забирають з полиць прострочені товари.

      blog_ava
      Як пройшли дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському": фото і відео
      сьогодні
      7491
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Санкції Росії проти України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 19 квітня: Дебати Порошенка і Зеленського та справа "Приватбанку"
      сьогодні , 23:14 Головні новини 19 квітня: Дебати Порошенка і Зеленського та справа "Приватбанку"
      248
      Почему застрелился экс-президент Перу
      сьогодні , 23:00 Почему застрелился экс-президент Перу
      Іван Яковина 177
      П'ять сценаріїв майбутнього для Порошенка: від втечі до політичного ренесансу
      сьогодні , 22:00 П'ять сценаріїв майбутнього для Порошенка: від втечі до політичного ренесансу
      Костянтин Шкабара 2907
      Дебаты Зеленского и Порошенко: оценка из России – "завидуем Украине"
      сьогодні , 21:01 Дебаты Зеленского и Порошенко: оценка из России – "завидуем Украине"
      Блог Соцмережі 6373
      Леонід Кравчук про вибори президента, дебати та третій Майдан
      сьогодні , 20:00 Леонід Кравчук про вибори президента, дебати та третій Майдан
      Світлана Попова 4668
      "Вєсті Кремля". Зникнення Путіна та пророцтво для Росії
       13 березня 2015 , 22:59
      "Вєсті Кремля". Головні проблеми Росії, новий друг Кремля – Північна Корея
       12 березня 2015 , 22:50
      Вєсті Кремля. Путін у пологовому будинку. Розсекречення "летючого палацу" Кадирова
      8 березня 2017 , 21:47
      Вєсті Кремля. Російські школи навчать дітей вживати горілку, лайфхаки від московського бомжа
       25 червня 2015 , 21:14
      Вєсті Кремля. Слівкі. Замордоване поросятко. "Роскосмос" нижче плінтуса
       25 серпня 2018 , 18:53
      Вєсті Кремля: Жиріновський перейменовує Крим. Украдене щастя від Тіматі
       22 березня , 16:43
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук