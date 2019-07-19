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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Вєсті Кремля: Чому росіяни не їздять за кордон. Особливий смартфон для школярів РФ

      Вєсті Кремля 179 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 19 липня – в травні 2019 року понад три мільйони підданих Путіна замість курортів були вимушені насолоджуватися видами рідних смітників. Через несплату аліментів або через борги за кредитами. Тепер не пускають і працівників КГБ. Депутат Держдуми звернувся в держкорпорацію "Ростех" з проханням розробити спеціальний смартфон для школярів – "шкулфон".

      Також у випуску: 

      Невидима реформа для митників.

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      Теги: Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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