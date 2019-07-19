Вєсті Кремля: Чому росіяни не їздять за кордон. Особливий смартфон для школярів РФ

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 19 липня – в травні 2019 року понад три мільйони підданих Путіна замість курортів були вимушені насолоджуватися видами рідних смітників. Через несплату аліментів або через борги за кредитами. Тепер не пускають і працівників КГБ. Депутат Держдуми звернувся в держкорпорацію "Ростех" з проханням розробити спеціальний смартфон для школярів – "шкулфон".

Також у випуску: Невидима реформа для митників.

Джерело: 24 канал