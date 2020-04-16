Вєсті Кремля: "Чорна діра" в інженерії РФ. Еліта російської медицини проти коронавірусу
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 16 квітня – 10 років тому на Росії вирішили зробити аналог "Силіконової долини"– Сколково, куди щороку кидають мільярди рублів. Тільки от це не дає ніякого ефекту, тож керівництво країни вирішило розгадати таємницю. Інформаційний центр боротьби з коронавірусом в РФ очолив телелікар Мясніков. Той самий, який переконував, що в Росії не можна заразитися COVID-19.
Також у випуску:
В Ірані вигадали, як боротися з коронавірусом.
Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 16 квітня 2020:
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