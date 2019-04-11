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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      Вєсті Кремля: Чорні дірки Росії. Самотній Путін

      Вєсті Кремля 110 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 11 квітня – колектив вчених, які презентували перше фото чорної діри, практично гарантовано отримає Нобелівську премію. Якщо, звісно, її не відберуть росіяни, які відкрили десятки чорних дір, щоправда – грошових. Путін – один з найсамотніших політиків, друзів у нього майже нема, а скоро ще на одного товариша стане менше.

      Також у випуску:

      Дальокіє мєчти росіян про загниваючий Захід.

      blog_ava
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      12634
      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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