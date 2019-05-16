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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Вєсті Кремля: День бабака в Росії. Геї стрімко захоплюють РФ

      Вєсті Кремля 53 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 16 травня – Росія перейде на юліанський календар. Залишається лише гадати навіщо РФ буде жити за календарем царської епохи, можливо, це поступове повернення до кріпацтва. Кадиров заїкається, коли каже слово "геї", а Пиня взагалі не може це сказати. Тим часом люди нетрадиційної орієнтації поступово захоплюють РФ.

      Також у випуску:

      "Еволюція" по-російськи.

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      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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