Вєсті Кремля. День перевернутого календаря. Біда Росії

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 04.09 – днями світ ледь не залишився без МКС. На космічній станції сталася страшна пригода, яка загрожувала життю і здоров’ю космонавтів. Причина в традиційних російських бідах, а точніше в дурнях. Навіть, якщо реп – головна музика Росії впродовж всього року, все ж на початку осені шансон бере реванш на чолі з Шафутинським.

Також у випуску: Банкірів навчили дипломатичної мови. На Ларрі Пейджа наїхав Роскомнадзор.