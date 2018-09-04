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Вєсті Кремля. День перевернутого календаря. Біда Росії
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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Вєсті Кремля. День перевернутого календаря. Біда Росії

Вєсті Кремля 325 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 04.09 – днями світ ледь не залишився без МКС. На космічній станції сталася страшна пригода, яка загрожувала життю і здоров’ю космонавтів. Причина в традиційних російських бідах, а точніше в дурнях. Навіть, якщо реп – головна музика Росії впродовж всього року, все ж на початку осені шансон бере реванш на чолі з Шафутинським.

Також у випуску:

Банкірів навчили дипломатичної мови. 

На Ларрі Пейджа наїхав Роскомнадзор.

Теги: Музика Новини Росії Вєсті Кремля Сергій Лавров
Джерело: 24 канал
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