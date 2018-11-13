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      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Вєсті Кремля. Диктаторські замашки Рогозіна. Ілюзії Навального

      Вєсті Кремля 64 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 13.11 – Дмитро Рогозін терпить невдачі – російський космічний металобрухт не злітає, тому керівник "Роскосмосу" почав навчати працівників прикладами з минулого, згадавши Сталіна. Путіну любить, щоб система в Росії залишалася незмінною, тому дозволяє Навальному вірити, що він сам може ухвалювати рішення, не виїжджаючи з країни.

      Також у випуску:

      Для чого Лаврову таліби. 

      Реверсний тверк від якутских полісменів.

      Теги: Вєсті Кремля Олексій Навальний
      Джерело: 24 канал
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