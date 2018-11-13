Вєсті Кремля. Диктаторські замашки Рогозіна. Ілюзії Навального

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 13.11 – Дмитро Рогозін терпить невдачі – російський космічний металобрухт не злітає, тому керівник "Роскосмосу" почав навчати працівників прикладами з минулого, згадавши Сталіна. Путіну любить, щоб система в Росії залишалася незмінною, тому дозволяє Навальному вірити, що він сам може ухвалювати рішення, не виїжджаючи з країни.

Також у випуску: Для чого Лаврову таліби. Реверсний тверк від якутских полісменів.