Вєсті Кремля. Епічне рандеву Путіна і Терези Мей. Шоу Трумена на футболі в РФ

Вєсті Кремля. Епічне рандеву Путіна і Терези Мей. Шоу Трумена на футболі в РФВєсті Кремля 74 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 06.07 – відносини Путіна і Терези Мей набагато гірші, ніж у кота з собакою. Проте цілком можливо, що найближчим часом вони можуть зустрітися, і це рандеву може стати більш ніж епічним. Російські футбольні фанати вважаються одними з найагресивніших та найнебезпечніших у світі. З'явилися судження, що іноземні фани могли бути російськими акторами.
Також у випуску:
Росіяни вже закидали шапками британців.
Путін – зник, щоправда на тиждень.
Футбол без царька.
Джерело: 24 Канал
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