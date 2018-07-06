Вєсті Кремля. Епічне рандеву Путіна і Терези Мей. Шоу Трумена на футболі в РФ

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 06.07 – відносини Путіна і Терези Мей набагато гірші, ніж у кота з собакою. Проте цілком можливо, що найближчим часом вони можуть зустрітися, і це рандеву може стати більш ніж епічним. Російські футбольні фанати вважаються одними з найагресивніших та найнебезпечніших у світі. З'явилися судження, що іноземні фани могли бути російськими акторами.

Також у випуску: Росіяни вже закидали шапками британців. Путін – зник, щоправда на тиждень. Футбол без царька.