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      Вєсті Кремля. Евакуація двійників Путіна. Медіагопніки РФ

      Вєсті Кремля 258 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 23.11 – Путін є птицею високого польоту, навіть журавлям дорогу прокладав. Але тепер випурхнули з гніздечка інші дві пташки, а тому громадськість почала ламати голову, що ж літає біля царя. В журналістиці РФ працюють такі кадри, які без жодних докорів сумління вдень лають Захід, а вночі беруть і виявляються двуликими брильанусами.

      Також у випуску:

      Найщедріший суд у світі. 

      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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