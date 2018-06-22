Вєсті Кремля. Гаряча вболівальниця. Байкерський шедевр

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 22.06 – на російському телебаченні страшний скандал, який пов'язаний із головною подією не тисячоліття, то століття точно – Чемпіонату світу із футболу. Байкери вирішили відкрити пам'ятник на вокзалі в Ульяновську та знаючи, які ораторські здібності у їхнього вожака Хірурга, не дивно, що він з помилкою.

Також у випуску: Рейтинг Путіна впав через пенсійну реформу. У Росії молитимуться Путіну.