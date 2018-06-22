Вєсті Кремля. Гаряча вболівальниця. Байкерський шедевр

Вєсті Кремля. Гаряча вболівальниця. Байкерський шедеврВєсті Кремля 78 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 22.06 – на російському телебаченні страшний скандал, який пов'язаний із головною подією не тисячоліття, то століття точно – Чемпіонату світу із футболу. Байкери вирішили відкрити пам'ятник на вокзалі в Ульяновську та знаючи, які ораторські здібності у їхнього вожака Хірурга, не дивно, що він з помилкою.
Також у випуску:
Рейтинг Путіна впав через пенсійну реформу.
У Росії молитимуться Путіну.
Джерело: 24 Канал
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