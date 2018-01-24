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Вєсті Кремля. Голі та смішні: Олімпійська версія. "Ябеда" європейського масштабу

Вєсті Кремля 22:02, 24 січня 479 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 24.01 – невдовзі російська збірна вирушить на Олімпіаду. Цього разу без прапорів – російські стяги заборонили навіть на трибунах. А відтак вболівальників у них різко поменшало і вони вирішили здивувати всіх. Олексій Навальний останньою своєю заявою має усі шанси завоювати звання "ябєди" європейської.

Також у випуску:

Вся сутність чиновників у відео "для туристів".

Жиріновський – король драматургії.

Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Олімпіада-2018 Олексій Навальний Володимир Жиріновський
Джерело: 24 Канал
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