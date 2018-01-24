Вєсті Кремля. Голі та смішні: Олімпійська версія. "Ябеда" європейського масштабу

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 24.01 – невдовзі російська збірна вирушить на Олімпіаду. Цього разу без прапорів – російські стяги заборонили навіть на трибунах. А відтак вболівальників у них різко поменшало і вони вирішили здивувати всіх. Олексій Навальний останньою своєю заявою має усі шанси завоювати звання "ябєди" європейської.

Також у випуску: Вся сутність чиновників у відео "для туристів". Жиріновський – король драматургії.