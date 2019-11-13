Вєсті Кремля: Гірка для російських дітей з вінків та хрестів. Сталін допомагає "Роскосмосу"

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12 листопада – в Омській області Росії жителі поскаржилися на гірку, яку побудували для дітей з землі, яку взяли на кладовищі. А в ній залишилися вінки та хрести. У "Роскосмосі" розповіли, що їм забороняють цитувати легендарного Ілона Маска. Тому вони завжди можуть знайти влучне слівце Йосифа Сталіна.

Також у випуску: Путін вчергове врятував своїх громадян від алкоголізму. Харакірі армії Росії.