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      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      Вєсті Кремля: Гірка для російських дітей з вінків та хрестів. Сталін допомагає "Роскосмосу"

      Вєсті Кремля 39 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12 листопада – в Омській області Росії жителі поскаржилися на гірку, яку побудували для дітей з землі, яку взяли на кладовищі. А в ній залишилися вінки та хрести. У "Роскосмосі" розповіли, що їм забороняють цитувати легендарного Ілона Маска. Тому вони завжди можуть знайти влучне слівце Йосифа Сталіна.

      Також у випуску:

      Путін вчергове врятував своїх громадян від алкоголізму.

      Харакірі армії Росії.

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля
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