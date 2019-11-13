Вєсті Кремля: Гірка для російських дітей з вінків та хрестів. Сталін допомагає "Роскосмосу"
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12 листопада – в Омській області Росії жителі поскаржилися на гірку, яку побудували для дітей з землі, яку взяли на кладовищі. А в ній залишилися вінки та хрести. У "Роскосмосі" розповіли, що їм забороняють цитувати легендарного Ілона Маска. Тому вони завжди можуть знайти влучне слівце Йосифа Сталіна.
Також у випуску:
Путін вчергове врятував своїх громадян від алкоголізму.
Харакірі армії Росії.
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