Вєсті Кремля: "Гра престолів" по-російськи. Школярі в РФ співають тюремні пісні

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 1 травня – якби "Гру престолів" знімали на Росії, то сюжет розвивався би трохи по-іншому. Король ночі вів би білих ходаків без розпізнавальних знаків у Вестерос, аби захистити мертвяків від Вінтерфельської хунти. Життя в Росії настільки сурове, що дітей ще зі школи вчать співати тюремні пісні.

Також у випуску: Дельфіни-шпигуни.

Джерело: 24 канал