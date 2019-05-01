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      Вєсті Кремля: "Гра престолів" по-російськи. Школярі в РФ співають тюремні пісні

      Вєсті Кремля 299 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 1 травня – якби "Гру престолів" знімали на Росії, то сюжет розвивався би трохи по-іншому. Король ночі вів би білих ходаків без розпізнавальних знаків у Вестерос, аби захистити мертвяків від Вінтерфельської хунти. Життя в Росії настільки сурове, що дітей ще зі школи вчать співати тюремні пісні.

      Також у випуску:

      Дельфіни-шпигуни.

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      Теги: Новини Росії Володимир Путін Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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