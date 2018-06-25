Вєсті Кремля. Хвороба дяді Вови. Кадиров – кара Єгипту

Вєсті Кремля. Хвороба дяді Вови. Кадиров – кара ЄгиптуВєсті Кремля 122 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25.06 – на вихідних Володимир Путін однією своєю появою забрав усю славу Андраша Арато, відомого як Гарольд, який приховує біль. Якби біблійна історія з десятьма карами Єгипту відбулась сьогодні, то цілком імовірно, крім жаб, мух, сарани, карою Єгипту став би Рамзан Ахматович Кадиров.
Також у випуску:
Ким хочуть бути росіяни – у "Цифрі дня".
Вибачення Слепакова.
Джерело: 24 канал
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