Вєсті Кремля: Ізбушка для Путіна. Росія повертається в СРСР

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 9 квітня – нині із сільської місцевості усі втікають. Але є ще справжні патріоти у владі РФ, які хочуть після того, як відслужили вірою та правдою повернутись помедитувати. На радянському телебачення про секс не розповідали. Минуло більше трьох десятиліть і дехто так затужив за Союзом, що готовий і зараз забрати це неподобство із телевізора.

Також у випуску: У Мадагаскарі сварка через російські гроші.

Джерело: 24 канал