Вєсті Кремля. Кадиров проти Instagram. Новорічний подарунок Путіну
Вєсті Кремля 22:12, 26 грудня 386 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 26.12 – у Кадирова відібрали його акаунт Instagram. Олексія Навального таки не допустили до президентської гонитви.
Також у випуску:
Росіяни й далі піддаються ностальгії через розвал СРСР.
Джерело: 24 Канал
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