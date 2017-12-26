Вєсті Кремля. Кадиров проти Instagram. Новорічний подарунок Путіну

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 26.12 – у Кадирова відібрали його акаунт Instagram. Олексія Навального таки не допустили до президентської гонитви.

Також у випуску: Росіяни й далі піддаються ностальгії через розвал СРСР.

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