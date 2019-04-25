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      Вєсті Кремля: Ким Чен Ин не довіряє росіянам. Чого соромляться депутати "Єдиної Росії"

      Вєсті Кремля 332 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 квітня – у РФ відбулася історична зустріч між двома диктаторами Кім Чен Ином та Володимиром Путіним. Та спочатку лідеру Північної Кореї дали звикнути до російських реалій: трішки розвалили вокзал і спробували нагодувати короваєм. Кандидати від провладної "Єдиної Росії" масово намагаються приховати приналежність до партії.

      Також у випуску:

      Російська влада полегшує життя опозиції.

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      Теги: Новини України Новини Росії Вєсті Кремля Кім Чен Ин
      Джерело: 24 канал
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