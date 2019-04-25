Вєсті Кремля: Ким Чен Ин не довіряє росіянам. Чого соромляться депутати "Єдиної Росії"
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 квітня – у РФ відбулася історична зустріч між двома диктаторами Кім Чен Ином та Володимиром Путіним. Та спочатку лідеру Північної Кореї дали звикнути до російських реалій: трішки розвалили вокзал і спробували нагодувати короваєм. Кандидати від провладної "Єдиної Росії" масово намагаються приховати приналежність до партії.
Також у випуску:
Російська влада полегшує життя опозиції.
Джерело: 24 канал
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