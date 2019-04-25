Вєсті Кремля: Ким Чен Ин не довіряє росіянам. Чого соромляться депутати "Єдиної Росії"

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 квітня – у РФ відбулася історична зустріч між двома диктаторами Кім Чен Ином та Володимиром Путіним. Та спочатку лідеру Північної Кореї дали звикнути до російських реалій: трішки розвалили вокзал і спробували нагодувати короваєм. Кандидати від провладної "Єдиної Росії" масово намагаються приховати приналежність до партії.

Також у випуску: Російська влада полегшує життя опозиції.

Джерело: 24 канал