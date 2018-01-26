Вєсті Кремля. Кірілл запускає власну криптовалюту. Найпалкіший язик Кавказу

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 26.01 – здавалося, главі релігійної організації є чим зайнятися, крім економічної теорії. Але лише не Кіріллу Гундяєву. Цей тиждень видався багатим на інтерв'ю. Першим засвітився Дмитро Пєсков, який наговорив багато цікавого, а слідом за ним своє вагоме слово сказав і батько всіх чеченців – Рамзан Кадиров.

Також у випуску: Черговий "вброс" Жиріновського. Фейковий Путін.