Вєсті Кремля. Кокаїнова Росія. Фейл путінського холуя
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 27.08 – російській владі перекрили кисень, але не H2O, а інший, якщо не на хімічній мові – той, що вони вдихають носом і втирають у ясна. На поверхню випливла інфа про те, що підконтрольним депутатам та федеральним ЗМІ прийшла рознарядка уникати словосполучення "пенсіонная рєформа", один путінський холуй виконав завдання аж занадто таки прямолінійно.
Також у випуску:
Від чого готові відмовитися росіяни на користь смартфона.
Концерн Калашнікова і суперкар-електрокар.
Джерело: 24 канал
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