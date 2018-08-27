Вєсті Кремля. Кокаїнова Росія. Фейл путінського холуя

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 27.08 – російській владі перекрили кисень, але не H2O, а інший, якщо не на хімічній мові – той, що вони вдихають носом і втирають у ясна. На поверхню випливла інфа про те, що підконтрольним депутатам та федеральним ЗМІ прийшла рознарядка уникати словосполучення "пенсіонная рєформа", один путінський холуй виконав завдання аж занадто таки прямолінійно.

Також у випуску: Від чого готові відмовитися росіяни на користь смартфона. Концерн Калашнікова і суперкар-електрокар.