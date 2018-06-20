Вєсті Кремля. Коні Путіна. Російський "мозок хворого вболівальника"Вєсті Кремля 247 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 20.06 – тема доріг скоро відійде в минуле через стрімке здорожчання цін на пальне. Але ж рухатися якось треба, от росіяни і придумали ідею з конем. Деякі російські футбольні фани не гребують алкоголем, люблять начистити один одному пики, але іноземні фанати на Мундіалі показали росіянам, що таке "мозок здорового вболівальника".
Також у випуску:
Агітатори за пенсійну реформу.
Джерело: 24 канал
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