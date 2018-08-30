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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті Кремля. Лакшері корито для Путіна. Прокляття російської еліти

Вєсті Кремля 60 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 30.08 – московський автосалон вирішили бойкотувати близько 30 світових автовиробників. Виживати росіяни вміють, колеса для Пині мали б довести усю серйозність автошоу. Якщо Росію турбують дурні та дороги, то у влади свої дві біди – санкції і годинники. То патріархові невдало годинник замалюють. То Пєсков засвітить на руці більше 600 тисяч доларів.

Також у випуску:

Про що найбільше любить говорити Путін.

 

Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін Авто Новини Росії
Джерело: 24 канал
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