Вєсті Кремля. Лакшері корито для Путіна. Прокляття російської еліти
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 30.08 – московський автосалон вирішили бойкотувати близько 30 світових автовиробників. Виживати росіяни вміють, колеса для Пині мали б довести усю серйозність автошоу. Якщо Росію турбують дурні та дороги, то у влади свої дві біди – санкції і годинники. То патріархові невдало годинник замалюють. То Пєсков засвітить на руці більше 600 тисяч доларів.
Також у випуску:
Про що найбільше любить говорити Путін.
Джерело: 24 канал
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