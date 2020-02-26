Вєсті Кремля: Лавров нахамив журналістам. Путін змінює імідж

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 26 лютого – головний кінь Путіна частенько про себе нагадує дивними витівками. Цього разу Сергій Лавров обізвав "больними" грузинських журналісток, які хотіли поставити йому кілька питань. До Російської Федерації всі притомні держави ставляться не дуже, саме тому Володимир Путін буде змінювати її імідж за кордоном.

Також у випуску: Серйозні зміни у партії Путіна.