Вєсті Кремля. Ледібой Путін. Руки-базуки Кадирова

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 14.11 – у Конституції РФ чітко прописано: ніхто не може обіймати президентський пост більше двох термінів поспіль. Але Путін має новий хитрий план – тайський. Він зловив всіх покемонів за допомогою домашнього телефону, він учора грав на гітарі – і виграв. Звичайно, йдеться про Чака Норріса. Та тепер на звання найсильнішої людини світу претендує Ахмат Кадиров.

Також у випуску: Нові підряди Ротенберга.