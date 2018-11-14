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      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Вєсті Кремля. Ледібой Путін. Руки-базуки Кадирова

      Вєсті Кремля 91 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 14.11 – у Конституції РФ чітко прописано: ніхто не може обіймати президентський пост більше двох термінів поспіль. Але Путін має новий хитрий план – тайський. Він зловив всіх покемонів за допомогою домашнього телефону, він учора грав на гітарі – і виграв. Звичайно, йдеться про Чака Норріса. Та тепер на звання найсильнішої людини світу претендує Ахмат Кадиров.

      Також у випуску:

      Нові підряди Ротенберга.

      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін Рамзан Кадиров
      Джерело: 24 канал
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