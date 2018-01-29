Вєсті Кремля. MC Анохін vs Навальний. Літературний талант "няш-мяш"
Вєсті Кремля 22:58, 29 січня 296 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 29.01 – під час "перевороту" у Москві ненадовго затримали "надєжду русской дємократії" Олексія Навального. І якщо ви гадаєте, що у всьому, як завжди, винна влада, то аж ніяк. Скандал з фільмом Матильда вже в минулому. Тепер Поклонська вирішила змінити літературний жанр, щоб знову отримати порцію визнання.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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