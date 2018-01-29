Вєсті Кремля. MC Анохін vs Навальний. Літературний талант "няш-мяш"

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 29.01 – під час "перевороту" у Москві ненадовго затримали "надєжду русской дємократії" Олексія Навального. І якщо ви гадаєте, що у всьому, як завжди, винна влада, то аж ніяк. Скандал з фільмом Матильда вже в минулому. Тепер Поклонська вирішила змінити літературний жанр, щоб знову отримати порцію визнання.

Також у випуску: Кадиров проведе власну Олімпіаду. В краснодарських школах готуються до виборів.