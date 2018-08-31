Вєсті Кремля. Медведєв і фокус зі зникненням. Не намагайтеся покинути Омськ
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 31.08 – одна доба – стільки часу вистачило у 2012-ому, щоб почати бити на сполох, коли зник кіт Дмитра Медведєва Дорофей. Та, як не дивно, по суті другої людини у Росії можуть не зауважувати значно довше. Омську повернули звання столиці ... в телевізійному сюжеті.
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Джерело: 24 канал
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