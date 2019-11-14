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      Вєсті Кремля: Медвєдєв ставить пенсіонерів на коліна. Чому Ким Чен Ин дружить з Путіним

      Вєсті Кремля 48 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 14 листопада – російський письменник Михайло Салтиков-Щедрін ще понад сотню років тому писав, як росіяни люблять на колінах стояти. Схоже, за весь цей час на його батьківщині змінилося небагато. Не дивно, що Путін і Ким Чен Ин дружать – обоє ще з дитинства полюбляли випіти. Однак, реагують вони на алкоголь по-різному, тож Пині треба остерігатися.

      Також у випуску: 

      Космічні "подарунки" для росіян.

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      Теги: Новини Росії Володимир Путін Вєсті Кремля Дмитро Медведєв Кім Чен Ин
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