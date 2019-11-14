Вєсті Кремля: Медвєдєв ставить пенсіонерів на коліна. Чому Ким Чен Ин дружить з Путіним
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 14 листопада – російський письменник Михайло Салтиков-Щедрін ще понад сотню років тому писав, як росіяни люблять на колінах стояти. Схоже, за весь цей час на його батьківщині змінилося небагато. Не дивно, що Путін і Ким Чен Ин дружать – обоє ще з дитинства полюбляли випіти. Однак, реагують вони на алкоголь по-різному, тож Пині треба остерігатися.
Також у випуску:
Космічні "подарунки" для росіян.
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