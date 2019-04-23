Вєсті Кремля: "Месники" прибудуть до Росії із запізненням. Кандидат-клоун Жарновський

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 23 квітня – кінотеатри Росії попросили Міністерство культури перенести прем'єру фіналу кінострічки "Месники". Як результат, фільм прийде до Росії із запізненням. Відділ "Єдиної Росії" в Тобольську висунув на попередні вибори учасника "КВН". Вони вважають, що такий кандидат точно забезпечить перемогу для партії на виборах до міської думи.

Також у випуску: Яка країна, такі й нафтопродукти.

Джерело: 24 канал