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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Вєсті Кремля: Мізуліна попередила, що йога провокує гомосексуалізм. Бревномети для армії РФ

      Вєсті Кремля 109 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 8 квітня – пані Мізуліна знов відзначилася. Вона домоглася заборони занять йогою в СІЗО. Бо, на її думку, від тої буржуйської гімнастики в головах православних арештантів з'являються неправильні думки. Весь світ знає про псевдо потужність армії РФ. Але Путіну набридло те, що його зброю зневажають і він вдався до нових абсурдних кроків.

      Також у випуску:

      Мєдвєдєв впав у сплячку.

      blog_ava
      Ланістери, Старки чи Баратеони: хто ви з "Гри престолів"
      8 квітня
      4727
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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