Вєсті Кремля: На Чечні борються з коронавірусом з-під палки. Лукашенко заморозив вірус

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 30 березня – в Білорусі можуть по чверть століття не міняти президента і не закривати кордонів під час пандемії. Зрештою, який у цьому сенс, якщо всі сусіди закрили в'їзд. В Чечні з COVID-19 вирішили битись палкою. Рамзан Кадиров може організувати навіть загін джедаїв проти коронавірусу.

Також у випуску: День святого карантина.