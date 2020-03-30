Вєсті Кремля: На Чечні борються з коронавірусом з-під палки. Лукашенко заморозив вірус
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 30 березня – в Білорусі можуть по чверть століття не міняти президента і не закривати кордонів під час пандемії. Зрештою, який у цьому сенс, якщо всі сусіди закрили в'їзд. В Чечні з COVID-19 вирішили битись палкою. Рамзан Кадиров може організувати навіть загін джедаїв проти коронавірусу.
Також у випуску:
День святого карантина.
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