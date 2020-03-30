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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

      Вєсті Кремля: На Чечні борються з коронавірусом з-під палки. Лукашенко заморозив вірус

      Вєсті Кремля - Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 30 березня – в Білорусі можуть по чверть століття не міняти президента і не закривати кордонів під час пандемії. Зрештою, який у цьому сенс, якщо всі сусіди закрили в'їзд. В Чечні з COVID-19 вирішили битись палкою. Рамзан Кадиров може організувати навіть загін джедаїв проти коронавірусу.

      Також у випуску:

      День святого карантина.

      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля
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